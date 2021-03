Carta ao STF pela suspeição de Moro ganha assinatura de 60 atores e atrizes

247 - A carta ao Supremo Tribunal Federal (STF) que pede a declaração da suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, que já contava com o apoio de diversas personalidades políticas e de jornalistas, ganhou agora a assinatura de 60 atores e atrizes.

“Conclamamos que o Supremo Tribunal Federal reconheça referidas violações e, consequentemente, acolha plenamente o habeas corpus” que aponta a suspeição de Moro, pede o manifesto.

Veja a lista dos artistas que saíram em defesa de Lula apoiando a carta:

Alessandra Negrini

Aline Morais

Andrea Beltrão

Antonio Grassi

Bete Coelho

Bruno Garcia da Silva

Caio Blanco

Camila Márdila

Camila Morgado

Cristina Mutarelli

Cristina Pereira

Daniel Dantas

Debora Dudoc

Denise Fraga

Dira Paes

Ernesto Piccolo

Fábio Assunção

Fernando Alves Pinto

Gregório Duvivier

Guilherme Weber

Herson Capri

Imara Reis

Irandhir Gleriston Santos Pinto

Julia Lemmertz

Juliana Baroni

Letícia Sabatella

Lucelia Santos

Maeve Jinkings

Magali Biff

Malu Valle

Marcos Breda

Maria Ribeiro

Michele Malaton

Olivia Bygton

Orã Figueiredo

Osmar Prado

Otávio Müller

Pally Siqueira

Patrícia Pillar

Paula Burlamaqui

Paulo Betti

Renata Bruel

Rodrigo Bolzan

Rogério Beretta

Silvero Pereira

Silvia Buarque

Soraya Ravenle

Tuca Moraes

Vera Zimmermann

Wagner Moura





Leia a carta:

"Os diálogos trazidos a conhecimento público em resposta a petições da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, nas últimas semanas, demonstram haver reiteradas violações ao devido processo legal, bem como ao dever de imparcialidade da jurisdição e, ainda, dos deveres impostos aos membros do Ministério Público, nas investigações e nas ações penais da operação Lava Jato, em especial àquelas relativas ao ex-presidente. Tais diálogos, examinados pela defesa com autorização judicial expressa, convergem para reforçar graves fatos contidos em habeas corpus trazido a esta Corte em novembro de 2018, com julgamento já iniciado, apontando a suspeição do julgador daquelas ações penais em relação ao ex-presidente Lula.

Todos possuem o direito a um julgamento justo, assim compreendido como aquele conduzido por um juízo ou tribunal independente e imparcial, e por meio da atuação de procuradores comprometidos, tecnicamente, com a função pública desempenhada, o que veda que figurem como advogados privados de acusação. A proibição do exercício de atividade particularista, político-partidária e ideológica consta do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição brasileira de 1988; do artigo X da Declaração Universal dos Direitos Humanos; do artigo 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; do artigo 8º do Pacto de San José da Costa Rica; e, dentre outro, dos artigos 40, 54 e 67 do Estatuto de Roma, além dos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial e dos Princípios Básicos das Nações Unidas para a Independência do Judiciário.

Com efeito, o processo penal contemporâneo é informado por determinados princípios e regras que, muito além de qualquer formalismo procedimental, é uma decorrência da própria relação que se estabelece entre o Estado e os indivíduos em termos civilizatórios, bem como de tutela de direitos individuais face ao poder de persecução do Estado. Portanto, as violações ao direito a um julgamento justo não implicam em singelos desvios procedimentais, mas em severa lesão à própria democracia constitucional.

Assim considerando, conclamamos, por meio da presente carta, que o Supremo Tribunal Federal reconheça referidas violações e, consequentemente, acolha plenamente o habeas corpus e anule todos os processos relativos a Luiz Inácio Lula da Silva nos quais tenha havido participação dos procuradores da operação Lava Jato e do então juiz Sérgio Moro, garantindo-lhe o direito a um julgamento justo conduzido por procuradores efetivamente públicos e por um juiz imparcial".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.