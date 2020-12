Chico César bomba com marchinha contra negacionismo: "eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina" (vídeo)

Cantor e compositor paraibano Chico César viralizou nas redes sociais com vídeo em que ironiza bolsonaristas que dizem que não tomarão vacina contra a Covid-19. Assista edit

247 - O cantor e compositor Chico César viralizou nas redes sociais ao lançar uma música ironizando as pessoas, em sua maioria bolsonaristas, que são do movimento anti-vacina.

"Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha", diz Chico César na parte inicial da canção.

Jair Bolsonaro é um defensor ferrenho do uso da hidroxicloroquina para combater e até mesmo prevenir a covid-19.

"Estou já de braço esticado, com o muque amarrado pra tomar esse pico. Se o vírus me pega e me agarra, cadê minha marra? Como é que eu fico?".

Assista:

Pico



eu vou tomar vacina

quem não quiser

que tome cloroquina

não vou passar vergonha

quem não quiser

que escute esse pamonha pic.twitter.com/1bDGqNguaD — Chico César (@ChicoCesarOf) December 11, 2020

