Cidade de 17 mil habitantes contrata show de Gusttavo Lima por R$ 1,2 milhão. MP investiga

247 - A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, contratou um show do cantor Gusttavo Lima por R$ 1,2 milhão. Ele se apresentará na cidade no dia 20 de junho, durante a 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos. Segundo o portal G1, o contrato prevê que a prefeitura pague a hospedagem de 40 pessoas da equipe do cantor "no melhor hotel da região" e se responsabilize com os gastos diários de alimentação, fixados em R$ 4 mil. O executivo deve fornecer o transporte do local para o artista, músicos, técnicos e produção.

O Ministério Público de Minas Gerais abriu investigação preliminar sobre a contratação de um show.

Outro contrato do cantor, de R$ 800 mil, está sendo investigado pelo Judiciário. O Ministério Público de Roraima pediu informações, por meio da Promotoria do município de São Luiz (RR), sobre como o dinheiro foi arrecadado e se haverá retorno para os moradores.

A cidade de São Luiz possui apenas dois hotéis para receber os turistas. O município tem o segundo mais baixo do estado.

