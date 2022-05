Município que contratou Gusttavo Lima por R$ 800 mil tem só 2 hotéis e moradores querem alugar casas

O MP investiga o contrato para o show do cantor que acontecerá em São Luiz, que tem o segundo PIB mais baixo de Roraima edit

247 - A cidade de São Luiz, no Sul de Roraima, foi onde o cantor Gusttavo Lima fez um show por R$ 800 mil e tem apenas dois hotéis para receber os turistas. Uma parte dos 8 mil moradores da região planejou o aluguel da própria casa por causa do evento, investigado pelo Ministério Público (MP). O município tem um PIB de R$ 147,6 milhões, o segundo mais baixo do estado, ficando atrás apenas de Uiramutã.

Um dos hotéis da cidade, o Veneza, tem 22 apartamentos e fica ao lado da rodoviária da cidade. A dois quarteirões de distância fica o Hotel Cristal, que possui 15 quartos.

De acordo com o portal G1, o show deve ocorrer em dezembro, na 24ª edição da vaquejada no município. Também se apresentarão na festa a dupla Cesar Menotti e Fabiano e a cantora Solange Almeida.

O MP de Roraima solicitou informações ao município, por meio da Promotoria de São Luiz, sobre como o dinheiro foi arrecadado e também se haverá retorno para os moradores.

No Parque de Vaquejada, onde ocorrerão os shows, as estruturas estão cobertas por capim e a rodovia que passa em frente ao local possui buracos e lama.

O prefeito da cidade, James Batista (SD), informou que "tudo será remodelado, tanto a entrada da cidade, como o parque". O planejamento para receber o público "será divulgado em breve", acrescentou.

Arquivo Pessoal/Elizabete da Silva

