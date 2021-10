Coldplay é confirmado no Rock in Rio 2022

Apoie o 247

247 - A organização do Rock in Rio 2022 anunciou nesta quinta-feira (14) que a banda Coldplay tocará no evento do próximo ano. O grupo inglês será a atração principal do palco mundo no dia 10 de setembro.

O Rock in Rio 2022 acontecerá entre 2 e 11 de setembro.

O último show do Coldplay no evento foi em 2011.

Confira a programação dos shows do Palco Mundo que já foram divulgados:

Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro)

Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro)

Justin Bieber, Demi Lovato e Iza (4 de setembro)

Coldplay (10 de setembro)

Dua Lipa e Ivete Sangalo (11 de setembro)





Confira a programação dos shows do Palco Sunset que já foram divulgados:

Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat (8 de setembro)

CeeLo Green (10 de setembro)

Ludmilla e Macy Gray (11 de setembro)

