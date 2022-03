Com maiô número 13, Gloria Groove desafia TSE no Lollapalooza: "censura é o caralh*!" (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - O último dia do festival do LollaPalooza, que ocorreu neste domingo (28), amanheceu com uma ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proibia artistas de se manifestarem politicamente. Além disso, o Tribunal estipulou uma multa de R$ 50 mil para os artistas que realizassem manifestações contra o presidente.

Porém, a ação movida pelo Partido Liberal, a legenda do presidente Bolsonaro, se revelou um tiro no pé e promoveu uma onda de protestos contra o presidente de praticamente todos os artistas que se apresentaram no evento. Além disso, a própria direção do Lollapalooza soltou um comunicado onde afirmou que não iria censurar os artistas.

é esse tipo de vídeo que eles não querem que a gente veja, não é?



MAS CENSURA AQUI NÃO!

Não no reduto da Lady Leste! #GloriaGrooveNoCanalBis pic.twitter.com/twqHrbzDNT — 𝐋𝐀𝐃𝐘 𝐋𝐄𝐒𝐓𝐄 (@gloriagroove) March 28, 2022

