Diretor Lars Von Trier é diagnosticado com Parkinson

247 - A produtora do diretor dinamarquês Lars Von Trier anunciou que o cineasta foi diagnosticado com Mal de Parkinson nesta segunda-feira (8), de acordo com o portal G1.

De acordo com comunicado da empresa, chamada Zentropa, o diretor está "de bom humor e sendo tratado dos sintomas". Além disso, foi confirmado que Lars estará no lançamento da terceira temporada da série dinamarquesa "The Kingdom" no festival de Veneza.

Em sua carreira, o cineasta dirigiu títulos como "Dançando no escuro" (2000), Dogville (2003), "Anticristo" (2009) e "Melancolia" (2011).

