Ed Motta diz que “pessoal do rock” é de “direita, misógino e burro”

Metrópoles - Após criar polêmica por criticar o cantor Raul Seixas, que morreu em agosto de 1989, Ed Motta voltou aos holofotes por detonar o “pessoal do rock”. Um trecho de uma live viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (3/3), e fez com que nomes do gênero se pronunciassem sobre os comentários de Motta.

“O pessoal de Rock é de direita, misógino, burro e tocador de pentatônica. Put* que par**! Um bando de idiota, tá? Por**”, disse Ed Motta no vídeo.

Felipe Andreoli, baixista do grupo Angra, compartilhou o vídeo em seu perfil e pediu a opinião dos seguidores sobre o posicionamento de Motta, além de debochar do compositor de Colombina com a hashtag “se beber, não poste”.

