Ezra Miller quebra silêncio sobre série de crimes e inicia tratamento

247 - Após virar suspeito de sumir com uma família, Ezra Miller quebrou o silêncio sobre os diversos crimes que cometeu nos últimos dois anos. O intérprete de The Flash nos filmes da DC Comics admitiu que sofre com "problemas complexos de saúde mental" e anunciou o início de seu tratamento "Crise intensa", justificou ele. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Quero pedir desculpas a todos por ter alarmado e chateado com o meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida", prometeu Miller, em comunicado enviado à revista Variety.

Ezra foi preso algumas vezes no Havaí por agressão. Em abril deste ano, o astro jogou uma cadeira contra uma mulher em um restaurante. Antes disso, ele também foi acusado de assediar uma mulher na Alemanha e estrangular uma fã na Islândia.

Os crimes voltaram a ser assunto quando o ator foi interrogado pela polícia sobre o sumiço de uma família de três crianças e uma mãe de 25 anos que ele estava hospedando em sua casa, em Vermont. A mulher conheceu o artista no Havaí e estaria fugindo do ex-marido abusivo.

Oficiais de Justiça tentaram entrar em contato com a mulher duas vezes, sem sucesso, após considerarem a residência de Miller um ambiente inseguro para as crianças, já que havia drogas, armas e bebidas no local.

