"Igrejas hoje no Brasil são fachada religiosa para o comércio de falsa fé", diz Pedro Cardoso

O ator Pedro Cardoso apontou "inconsistência da lógica jurídica" no Brasil após Jair Bolsonaro vetar o perdão bilionário às igrejas e, ao mesmo tempo, pedir ao Congresso Nacional que derrube seu próprio veto. Artista também afirmou que as igrejas fazem um "comércio de falsa fé" edit

247 - O ator Pedro Cardoso apontou "inconsistência da lógica jurídica" no Brasil após Jair Bolsonaro vetar o perdão bilionário às igrejas e, ao mesmo tempo, pedir ao Congresso Nacional que derrube seu próprio veto. De acordo com o artista, as "igrejas hoje no Brasil são fachada religiosa para o comércio de falsa fé".

"Se seria crime - seja qual for - o chefe do executivo sancionar a lei, como pode não ser crime que congressistas a tenham aprovado? E como poderá não ser crime que venham a derrubar o veto que vetou lei criminosa? E mais: se Messias vetou a lei para não cometer crime, como pode não ser crime que ele diga que, se congressista fosse, vetaria o veto dele mesmo?", questionou ele no Instagram.

Em sua postagem, o ator afirmou que as eleições se tornaram apenas "arena para o convencimento dos eleitores". "Obtidos os cargos eletivos, os políticos e as elites que os sustentam através da corrupção – mais das vezes, disfarçada de doação eleitoral, suprema hipocrisia! -, fecham-se entre si e governam contra o povo, contra a vontade popular, contra a democracia".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.