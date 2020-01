"Invadindo o tríplex dele que não é dele!", ironiza Marcelo D2 sobre denúncia contra Lula

"Esse cara não é mole ! Invadindo o triplex dele que não é dele!", ironizou o cantor Marcelo D2, sobre a denúncia do MP de São Paulo contra Lula e Boulos pela ocupação do tríplex do Guarujá edit

247 - O cantor Marcelo D2 comentou a decisão do Ministério Público Federal em São Paulo que denunciou o ex-presidente Lula e o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, pela ocupação do tríplex do Guarujá (SP), por um grupo ligado ao MTST, que os procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro dizem pertencer a Lula.

"Esse cara não é mole ! Invadindo o tríplex dele que não é dele!", destacou o cantor em sua página nas redes sociais.

