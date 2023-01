Janja recebe Margareth Menezes para debater recuperação do patrimônio cultural danificado por terroristas bolsonaristas

Ministra da Cultura falará com a imprensa ao final do encontro, que ocorre no Palácio do Planalto edit

247 - A primeira-dama Janja Lula da Silva recebe, nesta terça-feira (10), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, em visita ao Palácio do Planalto, a partir das 14h30, para conversarem sobre a recuperação do patrimônio cultural destruído nos atos terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas no domingo (8).

>>> Margareth Menezes marca reunião com técnicos do Iphan para avaliar danos ao patrimônio cultural por bárbaros bolsonaristas

A visita é aberta para profissionais de imagem e a ministra Margareth Menezes falará com a imprensa ao final do encontro.

Entre os itens danificados nos diversos prédios invadidos por bárbaros bolsonaristas estão um relógio do século XVIII que foi dado de presente para a família real portuguesa pela corte de Luís XIV; "Araguaia", vitral de Marianne Peretti, de 1977, que fica no salão verde da Câmara; a tela "Duas Mulatas", pintada em 1962 por Di Cavalcanti, e um painel de Athos Bulcão. A escultura Bailarina, do artista plástico Victor Brecheret, foi roubada pelos criminosos.

