Margareth Menezes marca reunião com técnicos do Iphan para avaliar danos ao patrimônio cultural por bárbaros bolsonaristas

247 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse nesta segunda-feira (9) ter marcado uma reunião com técnicos do Iphan para avaliar os danos causados por terroristas bolsonaristas ao patrimônio cultural durante os atos golpistas de domingo (8).

"Convoquei para a tarde de hoje (9) uma reunião com Maurício Goulart e demais técnicos do Iphan e já contamos também com a colaboração de um grupo de especialistas e restauradores de arte de todo o país", disse a ministra. "É urgente avaliarmos os danos e começarmos a recuperação e restauro de todo patrimônio que foi brutal e absurdamente arrasado".

Os bárbaros destruíram um relógio do século XVIII que foi dado de presente para a família real portuguesa pela corte de Luís XIV. A peça ficava no terceiro andar, no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A escultura Bailarina, do artista plástico Victor Brecheret, foi roubada pelos criminosos. "Araguaia", vitral de Marianne Peretti, de 1977, que fica no salão verde da Câmara, foi danificada. No Planalto, a tela "Duas Mulatas", pintada em 1962 por Di Cavalcanti foi furado pelos golpistas. Um painel de Athos Bulcão no museu do Senado foi riscado.

É estarrecedor tudo que estamos vivendo desde os ataques terroristas deste domingo (8) em Brasília. Recebi um telefonema de Marlova Noleto, diretora e representante da UNESCO no Brasil + — Margareth Menezes (@MagaAfroPop) January 9, 2023

