Juiz cita 'tristeza' ao decretar falência da Livraria Cultura

247 - O Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, Ralpho Barros Monteiro decretou nesta quinta-feira (9) a falência da Livraria Cultura.

“É notório o papel da Livraria Cultura, de todos conhecida. Notória a sua (até então) importância, e não apenas para a economia, mas para as pessoas, para a sociedade, para a comunidade não apenas de leitores, mas de consumidores em geral. É de todos também sabida a impressão que a Livraria Cultura deixou para o Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, que a descreveu como uma linda livraria, uma catedral de livros, moderna, eficaz e bela. Mas a despeito disso tudo, e de ter este juízo exata noção desta importância, é com certa tristeza que se reconhece, no campo jurídico, não ter o Grupo logrado êxito na superação da sua crise”, diz o juiz na decisão.

O juiz determinou que nas próximas 48 horas sejam identificados os bens, documentos e livros, bem como a avaliação desses bens.

A Livraria Cultura pode recorrer da decisão.

O pedido de recuperação judicial foi apresentado em 2018, quando a empresa declarou ter R$ 285,4 milhões em dívidas.

