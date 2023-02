Justiça concede liminar e suspende falência da Livraria Cultura

Apoie o 247

247 - A Livraria Cultura obteve, nesta quinta-feira (16), uma liminar suspendendo o decreto de falência da empresa que havia sido determinado na quinta-feira (9) pelo juiz Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

Segundo o Metrópoles, o desembargador J. B. Franco de Godoi, relator do recurso impetrado pela empresa, alegou que “os efeitos da convolação da Recuperação Judicial em Falência são irreversíveis, sendo necessário reexame mais acurado do acervo probatório que lastreia a Sentença

O pedido de recuperação judicial foi apresentado em 2018, quando a empresa declarou ter R$ 285,4 milhões em dívidas. De acordo com a defesa, a Cultura pagou mais de R$ 12 milhões a quase 3 mil credores nos últimos quatro anos e estaria em dia com os compromissos., com exceção de uma dívida que estaria sendo negociada com o Banco do Brasil

A livraria também ressaltou que é economicamente viável e que a recuperação judicial é mais benéfica para os credores do que a decretação da falência.

