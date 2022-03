Marcia Tiburi: é bom para o Brasil que caia a máscara do MBL e de todos seus agitadores fascistas

"Arthur do Val é um predador que age na fragilidade do outro", afirma a professora e filósofa edit

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi comentou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, o caso do deputado estadual Arthur do Val, do Podemos, também conhecido como Mamãe Falei e que disse que "as ucranianas são fáceis porque são pobres", numa fala que pode levar à sua cassação. "É um predador que age na fragilidade do outro", afirma. "Ele representa a farsa, a fraude do cidadão de bem e espero que a Alesp entre com mandato de cassação", acrescenta.

Tiburi vê com bons olhos o desmascaramento de personagens do MBL, grupo que teve atuação importante no golpe de estado de 2016, que empobreceu o Brasil e desmoralizou o país na cena internacional. "Cair a máscara do MBL e de seus agitadores fascistas é muito bom para o Brasil", afirma. Marcia também falou sobre o impacto da desmoralização de Mamãe Falei na candidatura do ex-juiz suspeito Sergio Moro. "Ele é parte dessa mesma gentalha do MBL", aponta. "Candidatura Moro é típica da prepotência fascista. Surfa todo o tempo na mentira."

