Martinho da Vila declara voto em Lula (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor e compositor Martinho da Vila declarou voto no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Foi um grande presidente e creio que fará melhor ainda", disse o artista em vídeo.

De acordo com a pesquisa telefônica Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (23), Lula está perto de vencer no primeiro turno. A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (23), mostrou que o ex-presidente aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Canta, canta, minha gente

Deixa a tristeza pra lá

Canta forte, canta alto

Que a vida vai melhorar pic.twitter.com/BJoOg50Hvm September 23, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.