MC Maylon leva acusação contra Anderson Leonardo à TV: 'Me agrediu, me bateu'

"Ele me agrediu, ele me bateu", disse o MC Maylon, ao acusar Anderson Leonardo, do grupo Molejo, de estupro. "Sim eu fui (estuprado), porque a palavra não é não" edit

247 - O Mc Maylon levará a sua acusação contra Anderson Leonardo, do grupo Molejo, para a televisão, após denunciar o artista por estupro na 33ª Delegacia de Polícia em Sulacap, no Rio de Janeiro. Maylon, de 21 anos, concedeu entrevista ao repórter Roberto Cabrini, no programa Domingo Espetacular, da Record.

"Ele me agrediu, ele me bateu", contou o MC ao jornalista. "Sim eu fui (estuprado), porque a palavra não é não. Ele me agrediu, ele me bateu", disse.

Após a denúncia, o vocalista do Molejo confirmou a relação sexual, mas disse que foi consensual. Ele afirma ter tido apenas um encontro íntimo com o rapaz, que passou a tentar extorqui-lo.

O Mc disse que tentou uma colaboração por parte do artista, mas não teve sucesso. Depois partiu fez uma denúncia formal. "Eu só queria que ele pagasse meus exames, porque eu sabia que, denunciando ele, isso tudo ia acontecer na minha vida. Eu não tenho mais vida!", afirmou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.