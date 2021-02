Anderson do Molejo admite relação sexual com MC Maylon: 'comi sim. Achei que estava apaixonado pelo c* dele' (vídeo)

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, afirmou que sua relação sexual com Maylon Douglas Pinto do Nascimento Adão, o MC Maylon, foi consensual, sem estupro, como alega o MC edit

247 - O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, afirmou durante uma live em rede social que sua relação sexual com Maylon Douglas Pinto do Nascimento Adão, o MC Maylon, foi consensual, sem estupro, como alega o MC.

“Estou mandando a real. Comi? Comi. Estuprei? Não. Comi consensualmente. O viado tava botando cada roupa colorida, botando aquele batom na frente e aquele rebago grande pra caralho. Ai eu falei, cumpadi.. com maior bundão… eu vou botar no cu dele logo para acabar com essa porra“, começou.

“Botei no cu dele. Pensei que estava até apaixonado pelo cu dele, mas depois que comi o cu dele, com consentimento, normal. Não preciso estuprar ninguém não, gente”, disse o cantor, enfático.

O exame de DNA feito no material biológico encontrado na cueca usada pelo dançarino Maylon Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon, de 21 anos, é do cantor do Grupo Molejo, Anderson Leonardo. A confirmação foi feita pela Polícia Civil do Rio, que investiga a acusação feita pelo funkeiro, de que teria sido estuprado, em dezembro, pelo pagodeiro

