Morre aos 52 anos Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

O produtor musical, radialista e jornalista estava em tratamento contra um câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede do abdômen edit

247 - Morreu nesta quarta-feira (8) no hospital Albert Einstein, em São Paulo, aos 52 anos o produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos.

Dudu estava em tratamento contra um câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede do abdômen. Foi a terceira vez que ele enfrentou o câncer. O primeiro apareceu em 2019, no pâncreas.

O produtor era também radialista e jornalista e apresentava um programa de rádio chamado "As Canções que você fez pra mim", no qual falava das histórias por trás das canções do pai.

Dudu deixa a esposa, Valeska Braga, as filhas Laura, 5, e Giovanna, 22, e o filho Gianpietro, 17.

