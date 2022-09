Morre aos 81 anos Emanoel Araújo, fundador do Museu Afro Brasil

Apoie o 247

CartaCapital - Emanoel Araújo, artista plástico, ilustrador e fundador do Museu Afro Brasil, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira 7, na sua casa em São Paulo, aos 81 anos.

Nascido no Recôncavo Baiano, Araújo dedicou seu legado à elevação da cultura negra brasileira e abriu um importante diálogo da produção afro-brasileira com as produções internacionais. Foi, entre 1992 e 2001, diretor da Pinacoteca.

