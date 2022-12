Morre, aos 85 anos, Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras

Apoie o 247

247 - Morreu neste sábado (17), aos 85 anos, em Lisboa, a escritora Nélida Piñon. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo. A escritora brasileira, que ocupou a 30ª cadeira da Academia Brasileira de Letras (ABL), em 1990, foi a primeira mulher a presidir a instituição, em 1996.

A causa da morte não foi divulgada. De acordo com reportagem do Metrópoles , o corpo de Nélida será enviado para o Rio de Janeiro, onde ocorrerá o velório. Quem está organizando o processo do translado é a ABL

O primeiro romance de Piñon foi "Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo", lançado em 1961. Seu segundo livro "Madeira Feito Cruz" saiu dois anos depois, em 1963.

Assim como Jorge Amado e Paulo Coelho, Piñon é um dos nomes mais internacionalizados da nossa literatura, que abriu caminhos para escritores brasileiros.

A escritora foi a primeira autora latino-americana a ganhar os prêmios Juan Rulfo, o Nobel da América Latina, promovendo a promoção da literatura brasileira no exterior.

