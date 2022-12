Morre Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, no Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - O ator Pedro Paulo Rangel morreu, aos 74 anos, no início da manhã desta quarta-feira (21) na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Rangel estava internado no local desde o final de outubro devido a uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) resultante de um enfisema pulmonar.

Pedro Paulo Rangel é conhecido por trabalhos como as novelas "Gabriela" (1975), "Saramandaia" (1976), "Vale tudo" (1988), "O cravo e a rosa" (2000) e o humorístico "TV pirata" (1988). Sua estreia profissional no teatro foi em 1968, na peça Roda Viva, de Chico Buarque. Ele também foi o primeiro ator a protagonizar uma cena de nudez na televisão.

