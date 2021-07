Negacionista, Eric Clapton diz que não faz show em locais que exigem vacina

Fórum - O pop star do rock, Eric Clapton, de 76 anos, voltou a se manifestar de forma negacionista em relação às medidas de proteção contra a Covid-19. O guitarrista declarou que não irá se apresentar em locais que exigirem vacinação do público.

“Após o anúncio do PM (primeiro-ministro) na segunda-feira, 19 de julho de 2021, sinto-me na obrigação de fazer um anúncio pessoal: Desejo dizer que não me apresentarei em nenhum palco onde haja um público discriminado presente. A menos que haja providências para que todas as pessoas compareçam, eu me reservo o direito de cancelar o show”, afirmou, segundo a revista Rolling Stone.

Leia a íntegra na Fórum.

