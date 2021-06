Eric Clapton espalha fake news e diz que vacina contra Covid-19 causa infertilidade

"Meu medo da vacinação é o que isso fará com minhas crianças", disse o músico. "Parte do motivo, talvez a maior razão pela qual estou falando aqui com você, é para dizer para minhas filhas sobre como elas talvez não possam ter filhos um dia" edit

247 - O músico inglês Eric Clapton concedeu uma declaração negacionista sobre a pandemia, ao insinuar que as vacinas seriam piores que a Covid-19 e questionou a eficácia dos imunizantes. "Meu medo da vacinação é o que isso fará com minhas crianças. Parte do motivo, talvez a maior razão pela qual estou falando aqui com você, é para dizer para minhas filhas sobre como elas talvez não possam ter filhos um dia, elas provavelmente não se importam a essa altura da vida", disse em entrevista à Oracle Films.

"A vacina pegou meu sistema imunológico e o sacudiu fortemente. E eu ainda sinto tudo isso. Então eu li muitas evidências sobre pessoas que tiveram reações adversas. Isso estava na lista de efeitos, danos permanentes ao sistema imunológico", continuou.

"Agora parei de assistir televisão. Vi um desenho animado em que um cara está entrevistando dois medrosos e dizendo ‘como ninguém da sua comunidade pegou covid?’ e ele responde: ‘Bom, não assistimos TV’. É tão verdade, tanto da doença está em nossas cabeças", complementou.

Eric Clapton speaks out against Covid vaccine, incorrectly claims it may affect fertility. pic.twitter.com/7sIrN4PYOW — Far Out Magazine (@FarOutMag) June 14, 2021

