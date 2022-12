Nélida Piñon deixou apartamentos de luxo como herança para duas cachorrinhas

Apoie o 247

247 – A escritora Nélida Piñon, que foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras e faleceu no sábado aos 85 anos, deixou seus apartamentos no Rio de Janeiro para duas cachorrinhas de estimação – o que a lei brasileira não permite. "A escritora Nélida Piñon, que morreu no sábado aos 85 anos, deixou apartamentos no Rio de Janeiro para a moradia de suas cachorras, a pinscher Suzy, de 13 anos, e a chihuahua Pilara, de 3. São quatro imóveis em um mesmo prédio, um edifício de luxo à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul, que não poderão ser vendidos", informa o Valor Econômico .

"Ela deixou como beneficiária da sua herança Karla Vasconcelos, sua acompanhante e responsável por ela nos últimos anos. No testamento, estabeleceu que ela não poderá vender os imóveis enquanto as cachorras estiverem vivas", acrescentou a reportagem.

Ouvido pelo Valor, o advogado Luís Cascaldi, do Martinelli Advogados, disse que não é possível transferir bens diretamente para animais de estimação. Segundo ele, ao que parece, ela transferiu a sua herança para a cuidadora e colocou esse encargo no testamento, de que as cachorras devem continuar no imóvel.

