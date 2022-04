Oliver Stone: Putin que conheci era racional e calmo, diferente do que diz a mídia hoje

O cineasta destacou que o homem que conheceu “não tinha nada a ver com o louco, irresponsável e assassino que a mídia apresenta hoje” e lembrou do golpe de 2014 na Ucrânia edit

247 - Um dos principais cineastas da esquerda e do mundo, o norte-americano Oliver Stone declarou que o Vladimir Putin que ele conheceu não foi esse que está sendo descrito pela mídia. Entre 2015 e 2017, Stone foi à Rússia e entrevistou o presidente do país, após o que ele publicou um documentário de quatro episódios com suas entrevistas.

“Faz três anos que eu o vi pela última vez, mas o homem que eu conheci não tinha nada a ver com o louco, irresponsável e assassino que a mídia apresenta hoje, comparando-o com Hitler e Stalin. O Putin que conheci era racional, calmo, sempre atuando no interesse do povo russo, um verdadeiro filho da Rússia, um patriota, o que não implica em ser um nacionalista”, afirmou.

Stone ainda destacou que os Estados Unidos realizaram um plano (provavelmente se referindo ao golpe de 2014) para estabelecer um governo pró-ocidente e anti-russo na Ucrânia, “quando a Ucrânia sempre foi neutra, com governos eleitos democraticamente”, e converter um país em um útil antagonista à Rússia, “o que se conseguiu com Zelensky”.

Segundo ele, a ideia dos EUA era desestabilizar a Rússia, “tirar Putin e colocar outro Yeltsin”. Stone ainda lembrou que, durante a 2ª Guerra Mundial, vários ucranianos (liderados por Stepan Bandera, hoje ídolo dos nazistas ucranianos) lutaram ao lado de Hitler, assassinando judeus e ciganos, e que os EUA são como “um animal assassino, cão de presa, que não vai parar com a Rússia e depois continuar com outra civilização mais antiga, a China”.

Ele lamentou ainda que "uma linha maniqueísta tenha sido traçada entre os russos como os bandidos e os EUA como os mocinhos".

