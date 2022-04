Pandemia deixa legado do poeta chileno Pablo Neruda em risco, diz fundação

Apoie o 247

SANTIAGO (Reuters) - O museu do poeta chileno Pablo Neruda, ganhador do Prêmio Nobel, corre o risco de fechar as portas definitivamente após fechamentos forçados e uma forte queda no turismo causados pela pandemia de coronavírus que secou os recursos do local, disse a fundação encarregada pela administração.

"A pandemia devastou todos os visitantes. Estamos em uma situação crítica", afirmou Fernando Saez, diretor executivo da Fundação Neruda, em encontro com correspondentes estrangeiros na casa do poeta em Santiago.

As três casas do museu, localizadas no centro do Chile, ficaram fechadas por 17 meses devido à pandemia e reabriram em setembro passado, depois que as medidas de saúde foram afrouxadas em todo o país, auxiliadas por uma forte campanha de vacinação.

Antes da pandemia, as três casas do museu do poeta recebiam um total de 350 mil visitantes por ano. A maioria dos visitantes era de turistas e estudantes estrangeiros, mas o museu também abrigava oficinas literárias e atividades culturais.

Juntas, as casas arrecadam cerca de 200 milhões de pesos por mês (250.000 dólares), disse a fundação. A fundação também recebeu 150.000 dólares de direitos autorais do autor para preservar as casas, que estão repletos de itens de coleção.

Mesmo após a reabertura, Saez afirma que o museu está recebendo uma fração do número de visitantes que costumava receber. Ele acrescentou que a fundação "bateu de porta em porta" para fechar parcerias com o governo e empresas privadas, mas não teve sucesso.

