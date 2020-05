"Para o Jair, para o que ele precisar eu estou aqui", diz Mário Frias, cotado para substituir Regina Duarte

Em entrevista à CNN, o ator Mário Frias afirmou que não foi procurado para assumir a secretaria da Cultura, mas disse que "pelo Brasil eu estou aqui. Do que for preciso eu não vou correr" edit

247 - O ator Mário Frias, em entrevista à CNN Brasil, afirmou que não recebeu sondagens para assumir a secretaria da Cultura de Jair Bolsonaro caso a atual secretária, Regina Duarte, deixe o cargo. "Não foi procurado, não fui procurado", disse Frias.

Mesmo assim, o ator deixou claro que aceitaria o convite. "Para o Jair, para o que ele precisar eu estou aqui. Pelo Brasil eu estou aqui. Do que for preciso eu não vou correr. Respeito o Jair demais, vejo o Brasil com chance de finalmente ser um País, respeitado, digno, honesto, com uma democracia forte e consolidada".

Frias também registrou sua admiração por Regina Duarte: "Eu torço demais pela Regina. Regina é um ícone para mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você, Regina, sou seu fã".

