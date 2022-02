Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, segue na UTI e respira com ajuda de aparelhos

Paulinha Abelha foi internada em 11 de fevereiro após chegar de uma turnê com Calcinha Preta em São Paulo. Ela está em coma edit

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - A equipe de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, divulgou um novo boletim médico nesta sexta-feira (18/2). Na nota, assinada por médicos do Hospital Primavera, em Aracaju, Sergipe, diz que ela está estável, mas segue em coma.

“A paciente, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, foi admitida neste hospital no dia de ontem, 17 de fevereiro, em unidade de terapia intensiva devido quadro de coma em investigação. No momento encontra-se clinicamente estável, quadro infeccioso controlado e respirando com suporte de aparelhos”, diz o comunicado.

Bell Oliver, integrante do grupo Calcinha Preta, desmentiu os rumores que circulam nas redes sociais sobre a morte cerebral de Paulinha Abelha. “Passando aqui para desmentir essas fake news, estão falando que Paulinha teve morte cerebral. Isso é mentira! Ela continua internada sim, mas está estável e, em nome de Jesus, ela vai sair dessa”, disse o músico em suas redes sociais.

