Pink Floyd anuncia transmissão de shows no Youtube

247 - Mais uma grande banda se rendeu ao fenômeno das transmissões online para alegrar os fãs durante a quarentena contra o coronavírus. O Pink Floyd anunciou que, a partir desta sexta-feira (17), irá transmitir shows e filmagens raras no canal do grupo no Youtube semanalmente. A informação é do portal UOL.

Nesta sexta, o primeiro show disponibilizado será o marcante Pulse, lançado online às 13h (horário de Brasília).

São 22 músicas,que incluem Another Brick in the Wall, Part II e Wish You Were Here, além de Shine On You Crazy Diamond.

