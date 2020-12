Polícia Civil apreende 91 fitas com gravações inéditas de Renato Russo e Legião Urbana

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira (9), de acordo com o jornal O Globo, a apreensão de gravações inéditas do cantor e compositor Renato Russo, do Legião Urbana, no depósito Iron Mountain, em Cordovil, na Zona Norte da capital, utilizado pela gravadora Universal Music, detentora dos fonogramas de Renato e do seu grupo.

De acordo com a CNN Brasil, entre os materiais apreendidos há inclusive uma versão de "Faroeste caboclo" em ritmo de reggae.

Foram apreendidas 91 fitas. Os materiais serão entregues ao filho e herdeiro de Renato, Giuliano Manfredini.

A gravadora Universal Music não se pronunciou sobre a apreensão do material.

