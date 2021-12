Processo de Luciano Hang contra Nando Motta resulta em protesto artístico com mais de 40 charges

Charge alvo da censura compara o dono da Havan a personagens de filmes de terror. Confira algumas releituras do movimento "charge continuada" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Luciano Hang entrou com uma ação contra Nando Motta, que publica charges no Brasil 247 e integra o coletivo Jornalistas pela Democracia, por conta de uma charge que compara o dono da Havan a personagens de filmes de terror.

A reação ao processo desproporcional, no entanto - de um bilionário contra um artista - veio de forma coletiva e através da arte, similar ao que aconteceu com Renato Aroeira em 2020, quando foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional por uma charge que associava Jair Bolsonaro a uma suástica, símbolo do nazismo.

O movimento que ficou conhecido como “charge continuada” se repetiu agora e já tem mais de 40 reproduções inspiradas na original, alvo da censura, e publicadas no perfil “somostodosnando”, no Instagram .

PUBLICIDADE

Há participações de diversos artistas renomados, como Laerte, Miguel Paiva e o próprio Aroeira. Confira a charge de Nando e algumas releituras:

Essa é a charge original que arrepiou as penas do periquito fascista #somostodosnandomotta pic.twitter.com/CLmVYxp6xt — Zed (@zedmartins) December 20, 2021

PUBLICIDADE

REVISTA PIRRALHA CONVIDA

Todos os artistas do desenho de humor a participarem da 2ª CHARGEADA, com uma nova CHARGE CONTINUADA para defender a liberdade de imprensa e prestar sua solidariedade a @desenhosdonando

#somostodosnandomotta #chargeadarevistapirralha #chargecontinuada pic.twitter.com/RB7BlDHK42 — BiraCartunista (@BiraCartunista) December 19, 2021

PUBLICIDADE