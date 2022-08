Roger Waters: 'O Ocidente pode acabar com a guerra na Ucrânia amanhã, mas não quer, pois há enormes fortunas a serem feitas'

Um dos fundadores do Pink Floyd, o músico britânico cobrou iniciativa do governo norte-americano para o término do conflito entre Rússia e Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Crítico do papel dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na guerra da Ucrânia, o músico britânico Roger Waters, um dos fundadores da banda de rock Pink Floyd, afirmou que governos de países do Ocidente não querem o término do conflito.

"[O conflito] pode ser interrompido, na minha opinião, amanhã", disse Waters. "Basta que os americanos venham à mesa e digam 'OK, vamos continuar com os acordos de Minsk'. E então tudo estaria acabado", disse Waters, de acordo com relatos publicados neste sábado (13) pela agência RT.

"Eles não têm interesse em acabar com ele. Eles vão lutar até o último ucraniano. Ou se eles querem que isso acabe, por que não querem? está nas mãos da OTAN, está nas mãos de Joe Biden, só que não é assim, é ele quem puxa as cordas. E eles não querem que isso acabe. grandes fortunas a serem feitas", acrescentou, em referência aos milhares de milhões de dólares em armas que os EUA e seus aliados estão enviando à Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.