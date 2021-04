'Salles é o antiministro', diz Caetano durante reunião com embaixadores

Cantor e compositor Caetano Veloso criticou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante uma reunião realizada com embaixadores, senadores e representantes da sociedade civil. “Ricardo Salles é o antiministro e esse governo tem atacado a Amazônia”. disse edit

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso criticou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante uma reunião realizada nesta segunda-feira (19) com embaixadores, senadores e representantes da sociedade civil. Segundo reportagem da jornalista Miriam Leitão, de O Globo, o músico condenou a política ambiental do governo Jair Bolsonaro e afirmou: “Ricardo Salles é o antiministro e esse governo tem atacado a Amazônia”.

O encontro, onde estiveram presentes os embaixadores dos Estados Unidos, Alemanha, União Europeia e Alemanha, tinha como objetivo discutir as maneiras pelas quais outras nações poderiam ajudar o Brasil na proteção da Amazônia. Ainda de acordo com a reportagem, a avaliação é que qualquer apoio precisa ser fiscalizado pela sociedade brasileira.

