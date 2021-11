Secretário Nacional de Incentivo à Cultura ameaça veículos que noticiaram "Papai Noel gay" da Noruega

Apoie o 247

247 - O Secretário Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciuncula, conhecido por seus comentários polêmicos, ameaçou pelo Twitter nesta sexta-feira (26) veículos da imprensa que noticiaram o "Papai Noel gay" da Noruega.

Uma propaganda natalina do país europeu celebra os 50 anos do fim da lei que proibia relações homossexuais no país e mostra um Papai Noel gay beijando seu namorado no Natal.

Porciuncula prometeu acionar a Justiça "contra os envolvidos", em mensagem endereçada à imprensa. "Estou verificando cada veículo de mídia que divulgou a cena do São Nicolau (Papai Noel). O santo é parte integrante da fé cristã, e, até onde eu sei, desrespeitar a fé alheia ainda é crime. Farei uma notícia-crime contra os envolvidos. A mídia tem que respeitar a fé cristã", escreveu.

Estou verificando cada veículo de mídia que divulgou a cena do São Nicolau (Papai Noel). O santo é parte integrante da fé cristã, e, até onde eu sei, desrespeitar a fé alheia ainda é crime. Farei uma notícia-crime contra os envolvidos. A mídia tem que respeitar a fé cristã. pic.twitter.com/Q1gKRTquyH — André Porciuncula (@andreporci) November 26, 2021

