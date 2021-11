Campanha com “Papai Noel gay” vira alvo de polêmica na Noruega

Pelas redes sociais, o vídeo tem sido duramente criticado por religiosos e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Uma propaganda natalina veiculada na Noruega virou alvo de críticas nesta quinta-feira (25/11). Para celebrar os 50 anos do fim da lei que proibia relações homossexuais no país, os correios fizeram uma campanha que mostra um Papai Noel gay beijando seu namorado no Natal.

No vídeo, um homem de meia idade chamado Harry se vê apaixonado pelo “bom velhinho” após a presença dele vários natais de sua família. Para demonstrar seu amor ao Noel, neste ano, ele resolve o enviar uma carta de amor.

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE