Telecine abre acesso a filmes de Paulo Gustavo após aumento da busca

247 - Desde a noite desta terça-feira, 4, quando morreu Paulo Gustavo, até esta quarta-feira, 5, subiu a procura por filmes do ator no streaming do Telecine, como o primeiro "Minha Mãe É uma Peça" (13,4%), e "Os Homens São de Marte" (12,6%), segundo a Folha de S.Paulo.

Por isso, o Telecine decidiu fazer uma homenagem ao ator abrindo o sinal do Telecine Premium para os assinantes da base da Claro acessarem seus filmes.

Paulo Gustavo foi um dos grandes nomes do cinema popular no Brasil com a série de filmes "Minha Mãe é Uma Peça”, uma peça de 2006 que estreou no cinema em 2013 e teve mais duas edições, em 2016 e 2019 - entre outras produções do cinema nacional.

Ele também se popularizou na sitcom brasileira “Vai Que Cola”, produzida e exibida pelo canal Multishow, que virou filme em 2015.

Sua personagem mais famosa, Dona Hermínia, foi estreada no final de 2004, quando atuava na peça “Surto”, ainda durante sua formação de ator na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

Completou sua formação na CAL em 2005, junto com outros importantes humoristas como Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, e Marcus Majella, companheiro de trabalho em “Vai Que Cola”.

Recebeu indicação ao Prêmio Shell de Melhor Ator em 2006 após atuação em “Minha Mãe é Uma Peça”, um espetáculo ainda não adaptado para o cinema na época.

