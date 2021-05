Paulo Gustavo, um dos atores mais populares do Brasil, morre de Covid-19

Um dos grandes nomes do cinema popular no Brasil com a série de filmes “Minha Mãe é Uma Peça”, entre outras produções, Paulo Gustavo morreu aos 42 anos após complicações da Covid-19. Ator estava internado desde o dia 13 de março edit

247 - O ator Paulo Gustavo morreu aos 42 anos na noite desta terça-feira (4) após complicações resultantes da Covid-19. Ele estava hospitalizado desde o dia 13 de março no Rio de Janeiro e, diante do agravamento da doença, foi levado para uma UTI, mas acabou piorando na segunda-feira, 3.

Nesta terça, novo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa de Paulo Gustavo apontou "irreversibilidade do quadro" do ator.

“Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem se deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes”, disse o boletim.

A piora de Paulo se deve a uma embolia gasosa, que é um problema grave no sistema circulatório que acontece quando bolhas de ar entram na circulação sanguínea. Isso faz com que haja obstruções na passagem do sangue, que terminam por ocasionar problemas de oxigenação das células.

Um dos atores mais populares do Brasil

Paulo Gustavo foi um dos grandes nomes do cinema popular no Brasil com a série de filmes "Minha Mãe é Uma Peça”, uma peça de 2006 que estreou no cinema em 2013 e teve mais duas edições, em 2016 e 2019 - entre outras produções do cinema nacional.

Ele também se popularizou na sitcom brasileira “Vai Que Cola”, produzida e exibida pelo canal Multishow, que virou filme em 2015.

Sua personagem mais famosa, Dona Hermínia, foi estreada no final de 2004, quando atuava na peça “Surto”, ainda durante sua formação de ator na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

Completou sua formação na CAL em 2005, junto com outros importantes humoristas como Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, e Marcus Majella, companheiro de trabalho em “Vai Que Cola”.

Recebeu indicação ao Prêmio Shell de Melhor Ator em 2006 após atuação em “Minha Mãe é Uma Peça”, um espetáculo ainda não adaptado para o cinema na época.

Confira algumas homenagens ao ator no Twitter após a notícia:





Isso não é sobre BBB, é sobre algo que importa mais. Pedimos um momento da sua fé, seja ela qual for, para emanar um pensamento ou oração a Paulo Gustavo. Que a luz do infinito toque e abrace onde ele estiver. Nossos imensos sentimentos e respeito à família, amigos e fãs. 🙏🏻 — Juliette Freire 🌵 (@juliette) May 5, 2021

Paulo Gustavo.

Brilhante. Imenso. Gigante.

O Brasil fica ainda mais cinza e sem-graça sem você. — maria bopp (@mariabopp) May 5, 2021

Que o coração de Dona Déa, Thales e seus filhos encontrem o maior conforto possível

Muito obrigado por tudo que você fez pela arte, Paulo Gustavo!

Você me inspirou 🖤😭 pic.twitter.com/1E4OPKlIGC — Jesus (@YuriMarcal) May 5, 2021

Tenho muito a agradecer ao Paulo Gustavo. Sempre foi correto comigo qdo escrevemos seu livro (queria q eu assinasse na capa, apesar do contrato) e me indicou para trabalhos. Realmente uma grande perda, não só para o humor. Que sua partida nos inspire a evitar mais mortes absurdas — Ulisses Mattos (@ulissesmattos) May 5, 2021

Descanse em paz Paulo Gustavo 🖤



Toda nossa solidariedade com a família e com todos nós, fãs, deste grande artista que ficará lembrado pra história como alguém que levou o riso pra milhões de brasileiros. — UBES 💚🥖💉✏️ (@ubesoficial) May 5, 2021

Há exatamente um ano atrás, perdemos Aldir Blanc, um grande artista brasileiro. Agora, acabamos de perder mais um: acaba de ser confirmada a morte de Paulo Gustavo, que estava em estado crítico no hospital. O Brasil fica mais triste hoje. Que a família tenha forças para superar. — Dani Monteiro #VacinaAuxílio&ÁguaJá ✊🏿 (@danimontpsol) May 5, 2021

Paulo Gustavo se foi e com ele parte de nossa alegria. Meu abraço com carinho a seu marido Thales, seus filhos, mãe, amigos queridos. — Manuela (@ManuelaDavila) May 5, 2021

Perdemos hoje um excelente ator que deixa um legado imensurável ao povo brasileiro. Sua alegria, seu talento e seu bom humor nunca serão esquecidos, Paulo Gustavo. Minha solidariedade aos familiares e aos amigos.



Paulo Gustavo, presente! pic.twitter.com/wpbyRVw2KG — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) May 5, 2021

Eu conheci o Paulo Gustavo em 2005 na CAL. Sempre que nos esbarramos foi extremamente querido. Lembro quando ele ainda tava escrevendo o texto de Minha Mãe É Uma Peça e ele falava do projeto com tanto orgulho. Estou arrasado. Ele é incrível! Sempre será. pic.twitter.com/H227S2KmM9 — Beni Falcone 🏳️‍🌈 (@benifalcone) May 5, 2021

