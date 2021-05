Quadro de saúde de Paulo Gustavo tem "piora significativa" com embolia pulmonar

247 - O ator Paulo Gustavo teve uma "piora significativa" em seu quadro de saúde nas últimas horas desta segunda-feira (3). Ele está internado desde 13 de março por conta de complicações causadas pela Covid-19.

Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (3), na noite do domingo, o ator teve uma piora do quadro sofrendo uma embolia pulmonar. “Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem. Ontem à tarde (domingo), após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido", diz trecho do documento.

"À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade”, diz outro trecho do boletim médico divulgado nesta segunda-feira (3).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.