Novo boletim médico aponta "irreversibilidade do quadro" de Paulo Gustavo

Novo boletim da assessoria de imprensa do ator aponta "irreversibilidade do quadro" de Paulo Gustavo, mas "sinais vitais presentes"

247 - O ator Paulo Gustavo, que está internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com Covid-19, continua internado. Nesta segunda-feira, 3, teve uma "piora significativa" em seu quadro de saúde nas últimas horas do dia, segundo boletim médico.

O jornalista Sandro Nascimento, do UOL, divulgou nas redes sociais um novo boletim da assessoria de imprensa do ator, informando "irreversibilidade do quadro" de Paulo, mas “sinais vitais presentes”.

“Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem se deteriorando de forma importante”, diz o boletim.

“Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes”, destaca.

