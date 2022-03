"Temos que nos posicionar claramente, não vou ficar em cima do muro", diz atriz Alinne Moraes

Alinne Moraes falou sobre como avalia os artistas que ficam em cima do muro por temer a perda de seguidores nas redes sociais edit

247 - Em entrevista ao New Mag, a atriz Alinne Moraes, que interpreta a personagem Bárbara na novela global Um Lugar ao Sol, defendeu o posicionamento político dos artistas no atual momento do país.

Alinne, que já declarou ser contra o governo de Jair Bolsonaro e recentemente postou uma foto com o boné do MST, comentou como avalia os artistas que ficam em cima do muro por temer a perda de seguidores nas redes sociais.

“Eu diria que em 'condições normais' cabe ao artista decidir quando e sobre o que acha necessário se posicionar. Mas nesse momento acho mais do que necessário. Não adianta se calar temendo uma reação, ela já houve, a classe artística foi tratada como uma associação de vagabundos diante do silêncio de muita gente. Até da imprensa. Temos que nos posicionar claramente, não vou ficar em cima do muro”, defendeu.

Em 2016, Alinne se posicionou contra o impeachment. “Não recebo do governo, não sou petista, mas o que eu não sou mesmo é MANIPULADA! Golpe que está escrachado na nossa cara!”, escreveu no Twitter.

