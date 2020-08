Tico Santa Cruz lança canção Micheque: “conta aqui para nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz?”

247 - O cantor Tico Santa Cruz postou no Twitter um trecho da canção “Micheque”, gravada pela sua banda, Detonautas. A música faz referência aos R$ 89 mil depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O artista brincou com os filhos de Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ): zero um, Flávio Bolsonaro, foi apelido de “Willy Wonka”, um dos personagens do filme do escritor galês Roald Dahl "A Fantástica Fábrica de Chocolate". O Ministério Público do Rio (MP-RJ) disse ter encontrado indícios de que o senador lavou R$ 2,27 milhões com compra de imóveis e em sua loja de chocolates.

Na letra o zero dois, Eduardo Bolsonaro, ficou com o apelido de “Bananinha” e o zero três, Carlos Bolsonaro, o apelido de “Tonho da Lua”.

Veja a letra da canção:

“Hey Michelle, conta aqui para nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz? Hey capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Zero um é o Willy Wonka, zero dois é o Bananinha, zero três o Tonho da Lua que comanda a turminha. Passa o dia conspirando, arrumando confusão, mas é tudo gente boa, gente de bom coração”.

