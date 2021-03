Tribunal obriga Leoni a pagar R$ 50 mil em danos morais a Paula Toller

247 - A 16ª Câmara Cível do Rio de Janeiro confirmou, nesta segunda-feira, 22, a decisão que condena o músico Leoni a pagar R$ 50 mil em danos morais a Paula Toller. Segundo o tribunal, Leoni fez uso indevido da música "Pintura Íntima", em vídeo para apoiar o candidato Fernando Haddad (PT) nas eleições presidenciais de 2018.

"Uso indevido da obra musical em campanha publicitária do Partido dos Trabalhadores, sem a correspondente autorização da coautora. Enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico. Inexistência de paráfrase ou paródia, pois há correlação direta à obra musical. Não se pode confundir a liberdade de criação com a usurpação de obra alheia, ou mesmo comum, para fins comerciais", diz a decisão publicada no Diário de Justiça do Rio de Janeiro.

Paula venceu na Justiça uma indenização contra o PT no final de 2019 pela mesma canção, que faz parte do álbum de estreia do grupo, "Seu Espião", lançado em 1984.

