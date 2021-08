Um dos maiores críticos da música brasileira, José Ramos Tinhorão morre aos 93 anos

247 - Um dos maiores críticos da música brasileira, o pesquisador e historiador José Ramos Tinhorão morreu nesta terça-feira, 3, aos 93 anos, segundo a editora 34, que o publicava. O autor estava internado por dois meses devido a uma pneumonia e vinha enfrentando problemas de saúde causados por um AVC há três anos.

Tinhorão nasceu em Santos (SP) e fez carreira como jornalista, trabalhando na Globo, no Jornal do Brasil, no pró-Getúlio Vargas Última Hora e na revista Veja, mas sua principal contribuição intelectual foram seus escritos e pesquisas sobre a história da música brasileira, principalmente aos movimentos criativos ligados diretamente ao povo.

Entre seus mais de 25 livros sobre música estão "História Social da Música Popular Brasileira", "As Origens da Canção Urbana", "Os Sons que Vêm da Rua" e "O Samba Agora Vai: A Farsa da Música Popular no Exterior". Com teorias até hoje polêmicas, mas muito bem fundamentadas, Tinhorão criticou movimentos musicais marcantes, como a Tropicália e a inclusão do Rock n’ Roll na cultura brasileira. Também criticou a Bossa Nova e Tom Jobim.

Seu acervo, com dezenas de milhares de itens, entre partituras, discos e revistas, pertence ao Instituto Moreira Salles há 20 anos.

