A reforma que algumas pessoas desejam é desmontar o Estado brasileiro e destruir tudo o que o Brasil fez desde Getúlio Vargas

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) concedeu na manhã desta terça-feira (15) entrevista à rádio Banda B, de Curitiba, e, questionado sobre as reformas econômicas feitas no Brasil nos últimos anos, como a trabalhista e da Previdência, chamou a atenção para o desmonte do país.

"A reforma que algumas pessoas desejam é desmontar o Estado brasileiro, é o Estado brasileiro não valer nada", declarou. "Nunca vi um trabalhador brasileiro falar em reforma. Quem fala em reforma são os empresários e aqueles que querem comprar aquilo que representa os interesses do povo brasileiro, como a Petrobrás e Eletrobras".

Sobre a reforma trabalhista, que o PT, representado por sua presidente, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e por Lula, já prometeu revisar caso volte ao poder, o ex-presidente afirmou que a mudança retirou todas as conquistas que os trabalhadores tiveram desde a Era Vargas. "Não houve reforma trabalhista, houve uma destruição de tudo aquilo que a gente tinha conquistado desde Getúlio Vargas. E o que sobrou? Nada. Se criou a ideia de que o cidadão ia deixar de ter carteira profissional assinada e ia ser um microempreendedor, ia trabalhar com Uber, com aplicativo, entregando comida. Acontece que essas pessoas estão descobrindo agora que eles ficaram escravos, porque trabalham e não têm direito a férias, à seguridade social, a descanso semanal remunerado. Então o que nós precisamos é voltar a discutir uma política trabalhista que dê ao trabalhador o direito de ele ser tratado com decência, de ser respeitado. O que nós queremos é repor os direitos dos trabalhadores brasileiros".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE