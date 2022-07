Acompanhado de Alckmin, Haddad e Mercadante, Lula almoça com empresários na Fiesp

Apoie o 247

247 - Buscando uma maior aproximação com o setor empresarial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta terça-feira (5), de um almoço na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na ocasião, Lula deverá estar acompanhado do ex-governador e candidato a vice em sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), do ex-prefeito e candidato ao governo paulista, Fernando Haddad (PT), e do presidente da Fundação Perseu Abramo, o ex-ministro Aloizio Mercadante.

O almoço na Fiesp será o primeiro encontro de Lula com o presidente da federação, Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar, vice-presidente da República nos dois mandatos do petista, de 2003 a 2010, e que faleceu em 2011. O presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Rafael Cervone, também deverá participar.

Pelo lado empresarial, estão previstas as presenças de Luiza Trajano (Magazine Luiza), Beto Sicupira (Ambev), Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), Dan Ioschpe (Ioschpe), entre outros empresários e financistas, como Benjamin Steinbruch (CSN) e Pedro Moreira Salles (Itaú).

No almoço, o ex-presidente Lula apresentará as diretrizes do seu programa de governo e da aliança dos sete partidos que integram a aliança da qual o PT faz parte. Na semana passada, durante uma reunião fechada com empresários, Lula afirmou que o seu governo não será imprevisível na área econômica.

Lula deverá retornar à Fiesp no dia 9 de agosto para participar da série de encontros promovidos pela entidade com os candidatos à Presidência da República. O encontro com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) está marcado para 21 de julho. Já a senadora Simone Tebet (MDB) deverá ir à Fiesp no dia 1 de agosto.

