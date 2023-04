Amigos de Campos Neto já defendem que ele renuncie ao cargo

Segundo o bolsonarista Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, o melhor seria Campos Neto abandonar o BC e deixar “evidente” a consequência das ações do PT na economia edit

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem sido aconselhado por amigos a renunciar ao cargo. Sob o comando de Campos Neto, o BC tem mantido a taxa básica de juros a 13,75%, o que é visto pelo governo e parte do mercado como impeditivo para a retomada do crescimento.

O pensamento dos aliados de Campos Neto é o de que o governo Lula quer colocar a "culpa" por uma eventual recessão no presidente do Banco Central. A revelação foi feita por Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil no governo Jair Bolsonaro.

“Está tudo armado para colocar a culpa nele pela recessão, inflação, aumento do desemprego. Estão dando uma missão impossível para o Roberto e vão depois crucificá-lo. Ninguém deveria ser obrigado a cumprir uma missão impossível. E Roberto tem hoje missão impossível”, afirmou Novaes à CNN.

“Faço parte do grupo de amigos do Roberto que acreditam que ele deveria deixar a presidência do BC. Com este governo, o êxito é uma impossibilidade e o Roberto não deve deixar que recaia sobre ele a responsabilidade pelo fracasso. Não será bom nem para ele nem para a defesa do Banco Central independente”, disse Novaes à CNN.

De acordo com ele, o pedido para que deixe o Banco Central já foi feito a Campos Neto. “A cada comentário infeliz do Lula sobe a taxa que precisa ser praticada para o alcance do intervalo da meta. E tudo ficará ainda pior se a meta for revista para cima. A enrascada é enorme”, afirmou.

Segundo ele, o melhor é Campos Neto abandonar o BC e deixar que fique “evidente” a consequência das ações do PT na economia. “Melhor dar uma lição para todos em vez de receber condições de não ter êxito. Não basta Fernando Haddad dar declarações de boa vontade”, disse.

