Anapetro divulga manifesto de apoio a Lula

De acordo com a associação que representa petroleiros, 'a única possibilidade de resgatar o papel estratégico da Petrobrás na economia nacional é eleger Lula'

247 - A Anapetro, a associação que representa petroleiros acionistas minoritários da Petrobrás, divulgou nessa quinta-feira (29), o manifesto "Reconstrução, Integração e Transição", uma carta de apoio ao candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Conclama todos os brasileiros e acionistas a pensarem este novo tempo, lembrando que atravessamos momento decisivo para a história da Petrobrás e do Brasil. Por isso, entendemos que a única possibilidade de resgatar o papel estratégico e sustentável da empresa na economia nacional é eleger Lula", disse o texto assinado pelo presidente da Anapetro, Mário Dal Zot.

"Enquanto as principais petroleiras internacionais – estatais e privadas – buscaram diversificar sua produção e caminham para se tornarem empresas de energia, a Petrobrás andou na contramão: vendeu refinarias, fechou subsidiárias, abandonou a transição energética e se preocupou exclusivamente com seus resultados de curto prazo", complementou.

Para a Anapetro, "esta política equivocada mostra hoje seus custos econômicos e sociais". "O Brasil aumentou sua dependência da importação de petroquímicos e os preços dos combustíveis no mercado interno dispararam. Sob a alegação da flutuação dos preços internacionais, a Petrobrás, embora com custo de exploração e produção em reais, realiza seus lucros em dólares. Enquanto investidores lucram com a distribuição de dividendos, os combustíveis são responsáveis por aumento sensível da inflação".

