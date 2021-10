Antes da demissão, Funchal pediu que o mercado pressionasse o governo contra furo no teto de gastos

O agora ex-secretário especial do Tesouro e Orçamento disse que a ala política do governo fazia uma pressão muito grande para que se financiasse o novo programa social do governo por meio de um estouro no teto edit

247 - Antes de pedir demissão nesta quinta-feira (21), o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, em reunião com gestores de recursos promovida pela XP Investimentos em São Paulo, relata Malu Gaspar, no jornal O Globo, pediu para que o mercado pressionasse o governo Bolsonaro contra um possível furo no teto de gastos.

À época, ele já sabia que para bancar o Auxílio Brasil, novo Bolsa Família, com o objetivo de ganhar apoio popular em ano eleitoral, Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, abririam mão de cumprir o teto de gastos.

De acordo com gestores que participaram do encontro, Funchal disse que a ala política do governo fazia uma pressão muito grande para que se financiasse o novo programa social do governo por meio de um estouro no teto.

Funchal, então, pediu "expressamente" que o mercado mobilizasse formadores de opinião para "formar uma estratégia para defender o fiscal".

O então secretário também avisou que o auxílio não se estenderia somente até o início de 2022, e sim até depois da eleição presidencial.

